TFF'deki dev zirvede ana başlık: Turgut Doman! Tarihte bir ilk yaşandı, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ferhat Gündoğdu'ya: 'Sana güvendim, arkanda durdum!'

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un sayıları ise Garry Rodrigues ve Bekir Turaç Böke'den geldi.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın yönetimi ve kararları, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu.

Maçın 90+6. dakikasında Sivassporlu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a müdahalesi sonrasında VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Doman, sarı kart kararında kaldı ve kırmızı kartına başvurmadı.

Özellikle bu pozisyon sonrası hakem Turgut Doman, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray Yönetimi tarafından adeta topa tutulmuştu.

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"BANA OPERASYON YAPILIYOR"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise "Bana operasyon yapıyorlar. Bizim haysiyetimizle oynanmasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, kim olursa... Böyle bir iğrençliği ben hayatımda görmedim. Milli Takım'da oynuyor, milli gururumuz, kardeşimiz, yapılan hareketi tasvip etmemiz mümkün değil. Gerekeni yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

İLK UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara’da ailesinin yanında olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu ilk uçakla İstanbul’a, Riva’daki TFF Binası’na getirtti.

TARİHTE BİR İLK

İlk olarak skandal karara imza atan hakem Turgut Doman’ın kırmızı kart göstermemesiyle ilgili yazılı bir rapor istendi. Tarihte ilk kez bir hakemden bu konuda yazılı bir açıklama talep edilirken, açıklamanın detayına bakılmaksızın Doman ile ilgili karar da verildi.

TURGUT DOMAN İÇİN KARAR

Turgut Doman’ın hakemliği yüzde 99 bitirildi. TFF ve MHK’nın aldığı ortak karar gereği Doman’ın önce klasmanı düşürülecek, sonra da bir müsabakaya atanmasına izin verilmeyecek.

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"SANA GÜVENDİM, ARKANDA DURDUM"

Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki görüşme de hayli sert geçti. Gündoğdu’yu sert şekilde uyaran Hacıosmanoğlu’nun kritik toplantıda, “Ben sana güvendim, arkanda durdum. Her fırsatta görevde kalacağınızı vurguladım. Ancak senin klasmanını belirlediğin hakemler ve yaptığınız atamalar doğrudan beni zor duruma sokacak şekilde. Galatasaray’la böyle bir gerilim varken Galatasaray maçında böyle bir hatanın yaşanması kabul dahi edilemez. Bu sana ve ekibine son ikazım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.