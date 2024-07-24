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TFF'de yeni görevlendirme! Genel sekreterliğe Abdullah Ayaz getirildi...

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#TFF#Abdullah Ayaz#Genel Sekreter
TFFde yeni görevlendirme Genel sekreterliğe Abdullah Ayaz getirildi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 14:52

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, Abdullah Ayaz'ın genel sekreter olarak atandığı belirtildi.

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Abdullah Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu belirtilirken, lisans ile yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yaptığı, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunduğu aktarıldı.

Görevi yürüten Taner Senseven'e ise bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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#TFF#Abdullah Ayaz#Genel Sekreter

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