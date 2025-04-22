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TFF'de yeni görev dağılımı!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Süper Lig#Türkiye
TFFde yeni görev dağılımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 20:07

TFF'de yeni görev dağılımına gidildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Zehra Neşe Kavak ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ'ın yeni görevlerde bulunacağı belirtildi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir. 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir. Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir" ifadeleri yer aldı.

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#TFF#Süper Lig#Türkiye

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