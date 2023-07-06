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TFF’de tüm gözler 11 Temmuz’daki toplantıya çevrildi! Lale Orta ile yola devam...

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#TFF#Lale Orta#MHK
TFF’de tüm gözler 11 Temmuz’daki toplantıya çevrildi Lale Orta ile yola devam...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 10:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz’da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda görev dağılımı ve kurulların açıklanması bekleniyor.

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22 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Genel Kurul’a tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz’da yapacak.

Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek. Büyükekşi yönetiminin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sağlık ve Dış İlişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu’nu seçecek.

LALE ORTA İLE DEVAM EDİLECEK 

TFF yeni yönetimini en çok Merkez Hakem Kurulu seçimi zorlayacak. Yönetimin, MHK’da değişiklikler yaparak Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor.

Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi. Öte yandan yönetimin yurt genelinde yeni bir yapılanma içerisine gireceği öğrenildi.

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#TFF#Lale Orta#MHK

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