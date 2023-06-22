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TFF'de seçim günü! Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girecek

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#TFF#Süper Lig#Futbol
TFFde seçim günü Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Türk futbol ailesi bugün Başkent Ankara’da yapılacak genel kurulda bir araya gelecek. Ankara JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayacak olağan seçimli genel kurula Türkiye Futbol Federasyonu’nun mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi tek aday girecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün başkent Ankara’da yapılacak. Ankara JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayacak olağan seçimli genel kurula mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girecek.

Bugün çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı yarın saat 11.00’de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

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Genel kurulda yönetimin faaliyet ve denetleme kurulunun raporunun okunup görüşülmesinden sonra TFF Başkanı, yönetim ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulacak.

1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesinin karara bağlanmasının ardından TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

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#TFF#Süper Lig#Futbol

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