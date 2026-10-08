TFF'de kritik gün yarın! 8 üye istifa ederse ne olur?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ‘Hakemler Dosyası’ soruşturması kapsamında başta Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile son dönemlerin en popüler hakemi Yasin Kol’un tutuklanması ve TFF’de yaşanan istifalar sonrasında tüm gözlerin döndüğü Türkiye Futbol Federasyonu’nda yarın kritik bir toplantı yapılacak.

Gözden Kaçmasın Montella için ayrılık zamanı Haberi görüntüle

YARIN KRİTİK KARARLAR ALINACAK

Yarınki yönetimin öncelikli olarak yeni Merkez Hakem Kurulu başkanının kim olacağına karar vermesi bekleniyor. A Milli Takım’ın Uluslar A Ligi’nde yaşadığı hüsranın ardından teknik direktör Montella’nın geleceğinin de masaya yatırılacağı öğrenildi.

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30 YILLIK PİSLİĞİ BANA YIKAMAZSINIZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada “Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız! Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz” açıklamasına rağmen bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü seçim kaygısı yaşadıkları öğrenildi. Son günlerde bazı yöneticilerin istifalar yoluyla karar yeter sayısını 8’in altına düşürerek federasyonu seçimli olağanüstü genel kurula götürmeyi planladığı iddia edilse de TFF Statüsü’ne göre 8 üyenin aynı anda istifası yönetimin otomatik olarak düşeceği ve zorunlu olarak seçim yapacağı anlamına gelmiyor.

8 ASİL ÜYE İSTİFA EDERSE NE OLUR?

TFF Statüsü’nün ‘Yönetim Kurulunun Oluşumu’ başlıklı 33. maddesine göre TFF yönetim kurulu başkan ve 14 üyeden oluşurken, genel kurulda 14 de yedek üye seçiliyor. ‘Yönetim Kurulunun Kararları’ başlıklı 36. maddeye göre ise 15 kişilik kurulun toplanabilmesi için salt çoğunluk olan en az 8 kişinin hazır bulunması gerekiyor.

8 asil üye aynı anda istifa ederse 7 üye kalır ve bu toplantı yeter sayısını ortadan kaldırır. Ancak bu. “8 istifa olursa yönetim otomatik düşer ve seçim yapılır” anlamına gelmiyor. Çünkü 33. maddede belirtildiği gibi yönetim kurulunda boşalan üyelikler, yedek üyeler arasından yapılan atamalarla tamamlanıyor.