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TFF'de Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray göreve getirildi!

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#TFF#Tahir Ediz#Ceyhun Kazancı
TFFde Kazancının yerine Tahir Ediz Kıray göreve getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 21:52

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından yönetim kurulu asıl üyeliğine Tahir Ediz Kıray getirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından yönetim kurulu asıl üyeliğine Tahir Ediz Kıray getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz." denildi.

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Ceyhun Kazancı, bugün yaptığı yazılı duyuruda "TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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#TFF#Tahir Ediz#Ceyhun Kazancı

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