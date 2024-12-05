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TFF'de istifa! Ahmet Köse görevinden ayrıldı

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#TFF#Ahmet Köse#İstifa
TFFde istifa Ahmet Köse görevinden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 23:39

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, istifa ettiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Ahmet Köse, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının ve ilgili kurulların tarafsızlıkı, şeffaflık ve hesap verebilirlikilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği,başarılı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasmane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir.

Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zırbir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimdem istifa ediyorum.

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TFFde istifa Ahmet Köse görevinden ayrıldı

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#TFF#Ahmet Köse#İstifa

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