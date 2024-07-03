TFF YKÜ Ruşen Çetin: Bundan sonra da daha iyi sonuçlar bekliyoruz

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Milli takımın çok iyi oynadığını söyleyen TFF YKÜ Ruşen Çetin, “Bu açıkçası önemli bir galibiyet ama çok zor bir maçtı. En önemli maçımız bu maçtı. Bu maçı geçtikten sonra diğer maçlar daha kolay olacaktır. İnşallah daha iyi sonuçlarla ülkemize döneceğiz. Bakalım göreceğiz. Ama takım bugün çok iyi oynadı. Bir Avrupalıya yakışır bir mücadele oldu. Genç bir takımımız var ve çok iyi oyunculardan kurulu. Bugün de bunu gösterdiler zaten. Bundan sonra da daha iyi sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TURNUVADA GOL YEMEYECEKSİN”

Turnuvada gol yememenin öneminden bahseden Çetin, “Doğru, burada kafa toplarında Merih’in hakimiyeti çok önemliydi. İki golü de o attı zaten. Son dakikada altıpasın içinde de bitmesi ve topu değerlendirmesi bu da çok önemliydi. Bu bir turnuva zaten, turnuvada gol yemeyeceksiniz. Öyle veya böyle yemeyeceksiniz. Ama atacaksınız ve maçı alacaksınız. Önemli olan buydu. Bugün de arkadaşlarımız, sporcularımız bunu gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.