TFF yeni bir proje hazırlığında! Stadyumlar konserlerle dolacak

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Göreve geldikten sonra çok kısa bir süre içinde yabancı oyuncu sayısı, yayın ihalesi, harcama limitleri ve rezerv lig gibi kulüplerin uzun bir süredir mustarip olduğu konularda çözüme giden ve takdir toplayan Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, şimdi de Süper Lig’deki stadyumlarda adeta bir devrime imza atmak ve birçok karşılaşmada boş kalan koltukları doldurmak adına kolları sıvadı.

DEPLASMAN MÜJDESi GELDi

Geçtiğimiz günlerde ev sahibi kulüplerin onayı olması durumunda misafir takımın en fazla yüzde 10 olan seyirci kapasitesini yüzde 30’a çıkaran ve yine tarafların anlaşması durumunda misafir takım tribünlerinin ev sahibince kullanılmasına onay veren Türkiye Futbol Federasyonu, kadın ve çocukları tribünlere çekmek için yeni bir proje hazırlıyor.

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TRİBÜNLER BOŞ KALDI

TFF Başkanı Büyükekşi’nin yeni projesine göre, sezon öncesi belirlenecek sanatçılar özellikle Anadolu’daki maçlar öncesinde konser verecekler. TFF bu projeyle futbolun bir eğlence olduğu mesajını hafızalara yerleştirmeyi planlıyor. Son dönemde ligde birçok maçta tribünler boş kalırken kulüpler büyük gelir kaybına uğramıştı. Bu proje ile kulüplerin de biletlerden daha fazla gelir elde etmesi amaçlanıyor. Projenin ilk adımı olarak ünlü sanatçı Göksel yarın saat 19.00’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak olan Süper Lig fikstür çekiminde konser verecek.

İSTANBULSPOR 1998’DE iNÖNÜ STADI’NI DOLDURMUŞTU

Yurt dışında Super Bowl gibi dev spor organizasyonlarının öncesinde ve devre arasında konser verilmesi ekonomik anlamda önemli bir gelenek... Türk sporu da böyle organizasyonlara yabancı değil. Örneğin 27 Ağustos 1998’de İstanbulspor’un UEFA Kupası’nda Romanya temsilcisi Arges Piteşti’yi konuk ettiği maç öncesi Mahsun Kırmızıgül, Ayna, Hakan Taşıyan ve Nadide Sultan konser vermiş, mütevazı bir taraftar sayısı olan sarı siyahlılar hem de İnönü Stadı’nda tamamen dolu tribünler önünde oynamıştı. Bunun dışında genelde sezon açılışı ve şampiyonluk törenlerinde katılımı artırmak için sanatçılara konser verdirtilmekte.