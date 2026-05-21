TFF yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon transfer dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu.

Yaz transfer döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

İşte TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14.05.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.