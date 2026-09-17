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TFF yayın ihalesinin tarihini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#TFF#Yayın İhalesi
TFF yayın ihalesinin tarihini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 17:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayın ihalesinin 13 Ocak 2027'de yapılacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve kulüp başkanları, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlar için Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin düzenlenecek ihale kapsamında Riva'da bir araya geldi.

Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artırarak kulüplerimize daha fazla gelir sağlayacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliklerinin ele alındığı toplantıda yeni ihale dönemiyle ilgili bir yol haritası oluşturularak futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Öte yandan, toplantıda 13 Ocak 2027 Çarşamba ihale günü olarak belirlenmiş olup, ihale kapsamında yayın ihalesi kurulu olarak 15 günlük periyotlarla toplantı yapılmasına karar verildi."

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#Süper Lig#TFF#Yayın İhalesi

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