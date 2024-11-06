TFF yasa dışı bahis reklamlarına savaş açtı! Ağır para ve puan silme cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlarda yasa dışı bahis reklamlarının engellenmesi için ağır cezalardan oluşan bir maddeyi talimatnameye ekledi. Kulüplere verilecek ceza 10 milyon lirayı bulurken, 3 de puan silinecek. TFF’den yapılan açıklama şöyle: “Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlardaki reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile reklam yapılması da dahildir.

HER iHLALDE CEZA ARTACAK

Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.5 milyon TL, 2. ihlalde 5 milyon TL, 3. ihlalde 10 milyon TL ve takip eden her bir ihlalde 10 milyon TL ve 3 puan silme cezası,

b) 1. Lig kulüpleri için ilk ihlalde 1 milyon TL. 2. ihlalde 2 milyon TL, 3. ihlalde 4 milyon TL, takip eden her bir ihlalde 4 milyon TL ve 3 puan silme cezası,

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c) 2. ve 3. Lig’de ilk ihlalde 250 bin TL, 2. ihlalde 5 bin TL, 3. ihlalde 1 milyon TL, takip eden her ihlalde 1 milyon TL ve 3 puan silme,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125 bin TL, 2. ihlalde 250 bin TL, 3. ihlalde 500 bin TL ve takip eden her bir ihlalde 500 bin TL ve 3 puan silme cezası verilir.”