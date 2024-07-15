TFF ve TBF'den 15 Temmuz mesajı

Haberin Devamı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da ülkemizin bekasına, milli irademize ve demokrasiye kasteden hain darbecilere karşı asil milletimiz tek vücut olmuş, tarihe geçen birlik ve dayanışma örneği göstermiştir. Vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu kutsal mücadele dünyaya örnek olmuştur. Türk futbol ailesi olarak, sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz. Tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanıdır. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkımız FETÖ'nün hain saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. Bu anlamlı günde, vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."