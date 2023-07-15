TFF ve kulüplerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü paylaşımları

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ve spor camiasından paylaşımlar geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde ülkemiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz " denildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN 15 TEMMUZ MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin mesajı şöyle:

"15 Temmuz 2016 yılında milli irademize ve demokrasiye olan inancımıza kasteden hain darbecilere geçit vermeyen sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi dualarımızla, rahmetle ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Büyük futbol ailesi olarak darbecilerin ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak terörü lanetliyorum. Milletimizin vatanına ve bayrağına olan bağlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı sonsuza dek süreceğinden en ufak bir şüphem yoktur. Bu vesileyle, 7. yıldönümünde, tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü bir kez daha kutluyorum."

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SPOR KULÜPLERİ UNUTMADI

Spor camiası hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı. Kulüpler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar...

Beşiktaş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

Galatasaray: Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini hedef alan, demokrasimize ve ulusal egemenliğimize darbe vurmaya yönelik karanlık geceyi 15 Temmuz sabahı aydınlığa çıkaran kahraman milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, hain girişimde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı, polis ve askerlerimizi saygıyla anıyoruz.

Trabzonspor: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz

Fenerbahçe: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde; Devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; Vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Sahip olduğu değerlerle Atatürk’ün izindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin daima emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha altını çizerek söylemek istiyoruz ki; Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Ülke olarak FETÖ’yü binlerce kez lanetlediğimiz darbe girişiminin 7. yılında, terör örgütünün Fenerbahçemize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara ‘durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu’ bir kez daha hatırlatıyoruz.

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Adana Demirspor: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.

Alanyaspor: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Antalyaspor: Demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz.

Başakşehir: 15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

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Kayserispor: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duran milletimize şükranlarımızı sunuyor; vatanımızın birlik ve beraberliği için şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Kasımpaşa: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz

Ümraniyespor: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik gününde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Hatayspor: 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişiminde vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz.

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Çorum FK: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.