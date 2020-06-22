TFF ve Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı
Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü, 2011 yılında hayatını kaybeden Coşkun Özarı için anma mesajı yayımladılar.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski teknik direktörü, ay-yıldızlı formayı giyen, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan Coşkun Özarı'yı vefatının 9'uncu yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübü'nden yayımlanan anma mesajında ise "Kulübümüzün efsane isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.
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