TFF VAR Direktörü ve TFF Hakem Gelişim Direktörü açıkladı: 'Hatalı karar! Penaltı bariz değil'

TRT Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve TFF VAR Direktörü Joao Capela'nın açıklamaları şu şekilde:

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında Arda Kardeşler'in oyunu durdurması

'HAKEMİN HATASI VAR BURADA'

- TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira: "Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık. Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız. Disiplin uygulaması, sarı veya kırmızı kart var mı diye bakarsanız. Hakemin hatası var burada. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaad edici bir atak başlıyor burada. Burada hakem hatası var."

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında sarı lacivertlilerin son dakikada iki penaltı beklediği pozisyon

'VAR HATASINDA 3 ŞEYE BAKARIZ; ETKİ, KANIT VE GERÇEĞE UYGUNLUK'

TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Bu sahada çok zor görülecek bir pozisyon hakem tarafından. Oyuncular topu almak için mücadele ediyor. Burada Fenerbahçeli oyuncunun etrafına kollar sarılmış. Her iki oyuncu da topun dışında, savunma oyuncusu iki kolunu sarmış durumda. Ancak burada arkadan siz itilirseniz ileri düşersiniz ama sarılma noktasında böyle düşmezsiniz. Bu çok açık ve bariz bir hata değil. VAR hatasında 3 şeye bakarız; etki, kanıt ve gerçeğe uygunluk. Kanıt ne, gerçeklik ne, sebep ne? Burada penaltı verse de tartışamazsınız, vermese de... Top orada değil. Hareketin sonunda öne doğru düşüyor. Doğal bir düşüş değil. Savunma oyuncusunun müdahalesi neticesinde bir düşüş değil.

Olası bir elle oynama var. İki oyuncu yakın bir aksiyon içerisindeler. Beklenmedik şekilde geliyor top. Savunma oyuncusunun vücudundan sekerek geliyor. Vücudunun esneme hareketi sonucu bu oluyor."

'BÖYLE BİR DURUMDA VAR MÜDAHALE EDEMEZ'

Burada önemli olan şey, topun vücuttan sekerek kola gelmesi. Çok yakın bir aksiyon bu. Beklenmedik bir top. Bir savunma oyuncusu olduğunuzu düşünün, aradaki mesafe uzaksa görürüm, yakınsa 1 metrenin altındaysa, oynamaya çalışıyor topla, kol zaten doğal pozisyonunda. Vücudun yakınında. Bu el değil. Açık bir penaltı değil bu. Bu gri bir pozisyon bile değil. Beyaza yakın bir pozisyon. Böyle bir durumda VAR müdahale etmez."

'AÇIK BİR DURUM YOKSA VAR MÜDAHALE ETMESİN'

"Biz hep açık ve net kararlarda VAR müdahale etsin deriz. Açık bir durum yoksa VAR müdahale etmesin. Meseleyi direkt hakemin kucağına ateş topu bırakmış oluyorsunuz gri pozisyonsa. Hakem bir yorum yapıyor, VAR 'tam emin değilim ama bir bak' derseniz, hakem de VAR çağırıyorsa penaltıdır deyip karar değiştiriyor. Bu noktada VAR da hata yapabilir, hakemin zihninin açık olması lazım. Genellikle VAR hakemi çağırdığında yüzde 98'i doğru çıkıyor. Yüzde 2'sinde VAR haksız olabiliyor. Onu da düşünmek zorunda hakem. Bazı durumlarda VAR yanlış çağırıyor, hakem kendi kararında kalabiliyor."

'AYNI POZİSYON DİYE BİR POZİSYON YOKTUR, BENZER POZİSYON VARDIR'

"Şunun altını çizmek istiyorum taraftarlar için. Aynı pozisyon diye bir pozisyon yoktur, benzer pozisyon vardır. Küçücük farklar işin rengini, kararı değiştirir. Bu çok zor bir şey. Yunanistan'da da oradaydı ben oradayken, bir pozisyona bakıyorsunuz farklı olabiliyor. Hakem, VAR yapmıyor diyorsunuz. Bundan uzak durmak lazım. VAR, bariz ve açık hata varsa çağırır, yoksa çağırmaz. Yeteri kadar açık bir durum yoksa o zaman müdahale etmez VAR. Dengeyi çok iyi kurmanız lazım. Açık şekilde ele almanız lazım. Birçok kriter var. Elle oynama pozisyonunda 15 farklı kriter var kural kitabında. Eğer hakem burada penaltı verse 'hakem yanlış penaltı verdi' diyemez VAR. Bu hakemin yorumudur. Hakeme aittir bu yorumu. El pozisyonu gri değil, beyaza yakın o pozisyon."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı golün iptali

"Burada kolun yüze gelmesi gibi bir durum var. Açık ve net bir kanıt var. Dikkatsiz bir müdahale var. Faulü yapan oyuncuyla, golü atan oyuncu aynı. Bu bizim için önemli burada. Burada yüze gelen teması görüyorsunuz. Tabii ki niyeti okuyamayız. Futbol niyeti oyunu değildir, gerçekler oyunudur. Ya fauldür ya değildir. Burada açık ve net bir kanıt var. Savunma oyuncusu burada topa dokundu diye de atak fazı bitmiş olmuyor. Dolayısıyla VAR'ın müdahalesi doğrudur.

"Yüze vuruyorsan bu fauldür. Hakem olarak biz hiçbir zaman oyuncunun boyuyla alakalı ele alınmaz. Kısa veya uzun olabilir, anlıyoruz. Pozisyonda Skriniar'ın kolları aşağıda, Onuachu'nun kolları ise Skriniar'ın yüzüne geliyor.

VAR bu pozisyona müdahale etmese, 'Faul vardı neden müdahale etmedin' derdik."

Galatasaray - Alanyaspor maçında Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kart

TFF VAR Direktörü Joao Capela: "Muleka'nın sol ayağı yerde, Torreira ise tabanıyla beraber bileğe bastı. Bu geleneksel olarak ayağa basma. Bu sarı kart ve serbest vuruş. Hakem Yasin Kol doğru karar verdi."

Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün VAR uyarısıyla gördüğü kırmızı kart

'AYAĞIYLA BERABER EKSTRA BİR HAREKET YAPARAK RAKİBİNİN YÜZÜNE VURDU ORKUN'

TFF VAR Direktörü Joao Capela: "UEFA ve FIFA için oyuncunun fiziksel bütünlüğünün korunması çok önemli. Futbolda şiddet eylemine müsaade edilmez. Kanıt ve olgusallık var. Ayağıyla beraber ekstra bir hareket yaparak rakibinin yüzüne vurdu Orkun. Bunu biz vahşice, şiddetli hareket olarak ele alıyoruz. Bu çok açık bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir pozisyon. İki ayağını alıp döndürüyor ve yüze vuruyor. Yoğunluğu, hareketi görüyoruz, ekstra bir hareket. Bu normal bir hareket değil. İnsan orada böyle bir hareket yapmaz. Bu açık."

Göztepe - Fenerbahçe maçında Jhon Duran'ın gördüğü sarı kart

'DURAN'IN SARI KARTI DOĞRU DEĞİL'

"Burada ekstra bir hareket var. Rakibin yüzüne dirsek attı Duran. Ekstra dirsek hareketini çok açık bir şekilde görüyoruz. Hakemin sarı kartı doğru değil, kırmızı kart incelemesi, müdahalesi yapması lazımdı VAR'ın. Kılavuzlara göre VAR'ın müdahale etmesi lazımdı."