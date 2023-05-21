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TFF, UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans alan kulüpleri açıkladı

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#UEFA Lisansı#TFF#Ulusal Lisans
TFF, UEFA Lisansı ve Ulusal Lisans alan kulüpleri açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 15:24

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 kulübün UEFA Lisansı, 7 Kulübün ise Ulusal Lisans almaya hak kazandığını açıkladı.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2023-2024 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Buna göre; 18 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler şöyle:

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Medipol Başakşehir FK, Kasımpaşa ve Trabzonspor

Spor Toto 1. Lig: Göztepe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise şu şekilde:

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Manisa Futbol Kulübü ve Samsunspor

TFF 2. Lig: 24Erzincanspor ve Kırklarelispor

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TFF'nin açıklaması şu şekilde:

TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2023-2024 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Spor Toto Süper Lig'den; Adana Demirspor A.Ş., Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Corendon Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., İstanbulspor A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Kasımpaşa A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. ile Spor Toto 1. Lig'den Göztepe A.Ş. ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Trabzonspor A.Ş. Kadın Futbol kulüpleridir.

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Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise; Spor Toto 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor ve Weecoins Kırklarelispor kulüpleridir.

Buna göre; 18 Kulüp UEFA Lisansı, 7 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 55 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı. (*)

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#UEFA Lisansı#TFF#Ulusal Lisans

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