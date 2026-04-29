TFF, Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri resmen açıkladı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 16:38

TFF, Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının şehrini açıkladı.

Türkiye Kupası'nın final maçı, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

BAKMADAN GEÇME!