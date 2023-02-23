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TFF, transfer ve tescil döneminde değişikliği gitti

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#Transfer#TFF#Türkiye Futbol Federasyonu
TFF, transfer ve tescil döneminde değişikliği gitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 10:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle ligden çekilen kulüplerdeki futbolcuların, bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine, aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmesine izin verileceğini açıkladı. Ayrıca teknik direktörler de 3 kulüp adına tescil edilebilecek.

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TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir. Bu duruma ilaveten, ligden çekilme talebi kabul edilen Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer olabileceklerdir. Ayrıca, federasyonumuzun almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

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#Transfer#TFF#Türkiye Futbol Federasyonu

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