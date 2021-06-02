TFF, transfer dönemi tarihlerini resmen açıkladı!
Futbolda "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu ilk transfer ve tescil dönemi TFF tarafından duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, yaz ve kış transfer dönemlerinin tarihini duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 10 Haziran tarihinde başlayacak ve 1 Eylül tarihinde sona erecek.
Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022'de sona erecek.
Federasyon, kulüplerin harcama limitleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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