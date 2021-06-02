TFF, transfer dönemi tarihlerini resmen açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yaz ve kış transfer dönemlerinin tarihini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 10 Haziran tarihinde başlayacak ve 1 Eylül tarihinde sona erecek.

Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022'de sona erecek.

Federasyon, kulüplerin harcama limitleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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