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TFF, transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#TFF#Süper Lig
TFF, transfer dönemi tarihlerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 18:51

Türkiye Futbol Federasyonu, yaz ve kış transfer dönemi tarihlerini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

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#Transfer#TFF#Süper Lig

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