İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Oğuzhan Çakır ile Atilla Karaoğlan arasındaki konuşmalar! VAR uyardı, 2 penaltı kararı çıktı

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Süper Lig'in 11. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, tartışmalı Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

VAR UYARDI, İKİ PENALTI KARARI ÇIKTI

Maçın 55. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonun ardından bordo mavililer penaltı kazandı.

Köşe vuruşunda Alexander Djiku'nun müdahalesi sonrası Okay Yokuşlu yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı.

VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın uyarısı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

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Maçın 59. dakikasında topun başına geçen Simon Banza, Livakovic'i geçti ve durumu 1-1'e getirdi.

Sarı lacivertlilerde Alexander Djiku pozisyonun ardından sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

İKİNCİ VAR UYARISI

Müsabakanın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede sonrası yerde kaldı.

Pozisyon sonrası VAR hakemi Atilla Karaoğlan, 64. dakikada hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Oğuzhan Çakır bir kez daha penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Simon Banza, 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI VAR KAYITLARI

İLK PENALTI POZİSYONU

Atilla Karaoğlan: Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Oğuzhan Çakır: Tamam, şu sağlık gitsin.

Atilla Karaoğlan: İlk bu açıdan vereceğiz. Biraz yaklaştır.

Atilla Karaoğlan: Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Oğuzhan Çakır: Atilla Hocam geliyorum.

Atilla Karaoğlan: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.

Oğuzhan Çakır: Ayağına vuruyor, evet gördüm.

Atilla Karaoğlan: Bir açım daha var, bir açım daha var

Oğuzhan Çakır: Tamam, bir açıdan daha bakayım. Teması gördüm.

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Atilla Karaoğlan: Diğer kale arkası evet, buradan da göstereceğim. Şimdi normal hızla oynatıyorum. Normal hız ver bir de. Topla oyunuyor Trabzonsporlu oyuncu.

Oğuzhan Çakır: Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim. Benim için yeterli. Penaltı, kart yok.

Atilla Karaoğlan: Anlaşıldı.

İKİNCİ PENALTI POZİSYONU

Atilla Karaoğlan: Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Oğuzhan Hocam, bu temas noktası ilk darbenin.

Oğuzhan Çakır: Geldim.

Atilla Karaoğlan: Şimdi buradan normal oynatacağım.

Oğuzhan Çakır: Tamam başka bir açıdan izleyeyim. Teması gördüm, toplam kimin oynadığını gördüm.

Atilla Karaoğlan: Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Evet, buradan da biraz yavaş çekim temas noktası, evet.

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Atilla Karaoğlan: Şuradan...

Oğuzhan Çakır: Teması görebilir miyim?

Atilla Karaoğlan: Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.

Oğuzhan Çakır: Evet oynayalım.

Atilla Karaoğlan: Şu anda oynatıyorum.

Oğuzhan Çakır: Oynat Hocam.

Atilla Karaoğlan: Bu ayağa, bileğe yaptığı darbe anı.

Oğuzhan Çakır: Tamam benim için yeterli, gördüm temas noktasını.

Atilla Karaoğlan: Şu anda diğer açıdan da gösterdim.

Oğuzhan Çakır: Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim.

Atilla Karaoğlan: Anlaşıldı.