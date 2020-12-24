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Haber Giriş: 24.12.2020 - 18:17 | Son Güncelleme:

TFF Tahkim Kurulu'ndan Sergen Yalçın kararı!

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TFF Tahkim Kurulu'ndan Sergen Yalçın kararı!
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TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a verilen 36 bin TL'lik cezayı onadı.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 17.12.2020 tarihli E.2020-2021/451 K.2020-2021/557 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 36.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulundan Sergen Yalçın kararı

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