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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 20:13,Son Güncelleme:/

TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor'a indirim

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TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor'a indirim
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan ve futbolcusu Abdullahi Shehu'ya verilen cezalarda indirim yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Shehu'ya verdiği 2 maç men cezasının 1 maça düşürüldüğü belirtildi.

Kurulun, Mesut Mestan'ın 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını ise ihtar şeklinde düzelttiği kaydedildi.

TFF Tahkim Kurulundan Bursaspora indirim

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