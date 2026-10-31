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TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı
TFF Tahkim Kurulundan Abdülkerim Bardakcı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 00:09

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya verilen cezayı onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

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#TFF#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı

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