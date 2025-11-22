×
TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 01:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

