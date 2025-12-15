×
TFF Tahkim Kurulu, Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirime gitti!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 20:39

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirim yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirim yaptı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Abdullah Kavukcu'ya "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon lira para cezasına yapılan itirazı görüştü.

PFDK'nin uygun gördüğü cezayı kaldıran Tahkim Kurulu, Kavukcu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verilmesine hükmetti.

