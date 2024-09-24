TFF, Süper Lig'de VAR kayıtlarını açıkladı! Trabzonspor'dan çok sert açıklama: Futbolun kalbine saplanmış hançer

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TFF, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Beşiktaş - Eyüpspor müsabakasının 59. dakikasında konuk ekibin atağında Mame Thiam, kaleci Mert Günok çalımlamak isterken yerde kaldı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, Thiam’ın Mert Günok tarafından düşürüldüğünü tespit ederek sahaya döndü ve Eyüpspor lehine penaltı kararı verdi.

- Aynı maçın 89. dakikasında Semih Kılıçsoy’un Tayfur Bingöl ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Zorbay Küçük aut kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, temas olduğunu belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasının 59. dakikasında bordo-mavililerin attığı gol sonrası hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Bayarslan, atak başlangıcında Trabzonsporlu Malheiro’nun, Sorescu’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

Trabzonspor, Gaziantep FK maçında iptal edilen gollerinin VAR kaydı yayınlandıktan sonra açıklama yayımladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli.

Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo."

Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor’un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır.

Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar!

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Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. Ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz “bravo”ların yankısıyla hatırlanacaksınız.

İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri, alkışı geri alacak ve sahnede sadece hakikat kalacak.