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TFF, Süper Lig ekiplerinin transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı

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#Süper Lig#TFF#Futbol
TFF, Süper Lig ekiplerinin transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 19:22

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı.

2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri Belirlendi
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Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

TFF, Süper Lig ekiplerinin transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı

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#Süper Lig#TFF#Futbol

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