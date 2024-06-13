TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı! Dörtlü final geliyor...

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre 2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.

Diğer sezonlarda ise katılımcı takım sayısı 4'e yükselecek. Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası finalisti de organizasyona katılacak..



TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.

Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu, Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.”