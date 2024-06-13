×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı! Dörtlü final geliyor...

Güncelleme Tarihi:

#TFF Süper Kupa#TFF#Süper Kupa Formatı
TFF, Süper Kupanın yeni formatını açıkladı Dörtlü final geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 17:54

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın yeni formatını duyurdu. Buna göre organizasyona dört takım dahil olacak.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre 2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.

Diğer sezonlarda ise katılımcı takım sayısı 4'e yükselecek. Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası finalisti de organizasyona katılacak..

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.

Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu, Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF Süper Kupa#TFF#Süper Kupa Formatı

BAKMADAN GEÇME!