TFF, Süper Kupa'nın tarihini ve yerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı halinde düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.

Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.

Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti.

Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlarımıza başarılar dileriz."

