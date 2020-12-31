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TFF Süper Kupa 2020 final maçı ne zaman? Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçının tarihi belli oldu. TFF'nin aldığı karara göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki, TFF Süper Kupa 2020 fina maçı ne zaman?
TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.
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