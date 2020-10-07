TFF Sağlık Kurulu, Misli.com 2 ve 3. Lig takım doktorları ile toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 Sağlık Rehberi'ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 19.00'da Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantıda sağlık rehberinde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak" denildi.

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