TFF, Rey Manaj'a ceza verebilir mi? Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası PFDK'ya sevk edilecek mi? Talimatlar...

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Galatasaray, Süper Lig'de 15. haftasında karşılaştığı Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 15.dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ederken şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçti. Maçın son dakikalarında ülke gündemini değiştiren bir olay yaşandı. 90+6. dakikada Sivassporlu Rej Manaj, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulden sonra gündem oldu.

Maçın hakemi Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. Doman, VAR müdahalesine rağmen kırmızı kartına başvurmayıp fikrini değiştirmezken, bu gelişme kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz yapılan faul sonrası sahayı sedye ile terketmek zorunda kalmıştı.

Spor avukatı Anıl Dinçer, Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında ülke gündemine oturan pozisyon ile ilgili Rej Manaj'ın ceza alabilme durumunu, kırmızı kart görmeden maç cezası alabilme ihtimalini ve hakem Turgut Doman'ın ne gibi ceza alabileceğini Spor Arena'ya anlattı.

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Av.Anıl Dinçer'in açıklamaları şu şekilde:

TFF, HAKEM TURGUT DOMAN'IN DÜDÜĞÜNÜ ASTIRABİLİR!

TFF Başkanı bir açıklama yaptı,"gereğini yapacağız" dedi ve bence bu cümleyi maçın hakemi için sarf etti. Burada TFF ve MHK hakem ile ilgili soruşturma açabilir, disiplin süreci başlatabilir, gereğini yapabilir, düdüğünü astırabilir. Bundan önce de buna benzer şeyler yaşandı zaten. Ancak burada bir yanlış anlaşılma var. Federasyona sevk konusunda süreç şu şekilde işliyor. Bir müsabaka temsilcisi var ve hakem var, hakem saha içinin müfettişi, stadyumun müfettişi ise müsabaka temsilcisi. Her maçta olduğu gibi müsabaka temsilcisi rapor hazırlar, temsilci bu rapora ne yazdı göreceğiz.

GALATASARAY'IN ETİK KURULU'NA BAŞVURU YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Temsilcinin hazırladığı raporda Manaj ile ilgili bir şey beklemiyorum. Olma ihtimali var ama ben hayatımda daha böye bir senaryoyla karşılaşmadım hakemin kırmızı kart vermediği ancak temsilcinin raporuna eklediği bir senaryo. Ancak şunu gördüm, bir disiplin talimatı var ben buna başvurulacağını düşünmüyorum ama bir de "etik talimatı" var. Etik talimatında müsabakadan sonra başvurulabiliyor. Ben Galatasaray Kulübü'nden Etik Kurulu'na bir başvuru bekliyorum. Bu başvuru Madde 5'e (Kurula Başvuru) göre yapılmaya uygun, herhangi bir engel bulunmamakta. Madde 14'e (Kasıtlı Davranışlar) binaen Galatasaray'ın başvuru yapacağını düşünüyorum. Buradan soruşturma açılabileceğini ve oyuncudan savunma istenebileceğini düşünüyorum. TFF tarafının Rej Manaj'a ceza verme işine gireceğini sanmıyorum. TFF kendiliğinden bir soruşturma açmayacaktır.

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SORUŞTURMA AÇILIRSA İLK OLARAK MANAJ'IN SAVUNMASI ALINACAK

Etik Kurulu başvurusu da Disiplin Kurulu başvurusu olsa da ilk olarak oyuncunun savunması alınır. 48 saat içinde tarafın savunma vermesi istenir .Savunmayı PFDK ve Hukuk Müşavirliği ister. Tarafın bir savunma hakkı var ve savunmadan sonra ceza verilip verilmeyeceği belli olur. Daha sonra ceza verildiğini varsayalım, tarafın bir de itiraz hakkı var. Bu durumda da Tahkim Kurulu aşaması başlar.

ETİK KURULU'NUN YAPTIRIMLARI BELLİ CEZALAR ÇOK DÜŞÜK

Benim düşünceme göre PFDK'ya herhangi bir cezalandırma yapılamaz çünkü TFF bunu kendi kendine gerçekleştiremez, hakemin kırmızı kart göstermesi gerekiyordu. Kırmızı kart vermediği için de bu temsilci raporuna yazılmak suretiyle veya TFF'den kendiliğinden olacak şekilde bir PFDK'ya sevk yapılamayacağını düşünüyorum. Tek bir yol var. O da Etik Kurulu'na başvuru az önce bahsettiğim gibi. Ancak burada da Etik Kurulu'nun yaptırımları belli, cezalar çok düşük. Futboldan men gibi büyük cezalar yok buradaki cezalar kınama ve benzeri olur. TFF bu tarz kınamaları daha önce yapmıştı, bu tarz uyarılar gerçekleşmişti. Bu senaryoda PFDK'ya sevk etme gibi ya da maç cezası verme gibi bir ceza söz konusu değil.

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