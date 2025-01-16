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TFF resmen açıkladı: MHK'da iki şok istifa birden!

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#TFF#MHK#Yunus Yıldırım
TFF resmen açıkladı: MHKda iki şok istifa birden
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 15:44

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrıldıkları açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda hareketli saatler yaşanıyor.

20. hafta itibarıyla yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğinin açıklanmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda iki kişinin istifa ettiği açıklandı.

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ŞAHİN VE YILDIRIM GÖREVİ BIRAKTI

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada kurul üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrıldıkları duyuruldu.

TFF resmen açıkladı: MHKda iki şok istifa birden

MHK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu ile daha önce paylaşılan, TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz.

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Ayrıca, daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir."

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#TFF#MHK#Yunus Yıldırım

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