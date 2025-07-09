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TFF resmen açıkladı: Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

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#TFF#Passolig#TC Kimlik Kartı
TFF resmen açıkladı: Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 14:26

Türkiye Futbol Federasyonu, taraftarların 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarına, çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yüklemeleri sonrasında kimlikle stadyumlara girebileceğini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçildiği belirtildi.

Taraftarların statlara erişimlerinin kolaylaştırılmaya çalışıldığı vurgulanarak, "TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararla kulüplerin anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacağı aktarıldı.

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#TFF#Passolig#TC Kimlik Kartı

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