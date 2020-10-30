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GeriFutbol TFF, Mesut Yılmaz için maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

TFF, Mesut Yılmaz için maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı

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TFF, Mesut Yılmaz için maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı
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TFF, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için bu hafta Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig'de oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için bu hafta Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig'de oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için TFF'nin internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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