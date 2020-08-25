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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 19:33 | Son Güncelleme:

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

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TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:

Başkan: Serdar Tatlı
Başkan vekili: Metin Tokat
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy
Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü
Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan
Kadın hakemler sorumlusu: Erol Ersoy
Plaj futbolu sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan
2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü
3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat
4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy
5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu
8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner

TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

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