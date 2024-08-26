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TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı

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#TFF#MHK#Merkez Hakem Kurulu
TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 21:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yaptı.

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TFF'nin sitesinde yer alan talimatnameye eklenen geçici maddelerde Üst Klasman Hakemi kadrosu, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu, Klasman Hakemi kadrosu ve Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunun şartları yer aldı.

Talimatnameye göre Üst Klasman Hakemi kadrosu, talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla, 2023-2024 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Hakemi kadrosunda ve A Klasman Hakemi kadrosunda yer alanlardan, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu da talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla 2023-2024 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Yardımcı Hakemi kadrosunda ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunda yer alanlardan oluşacak.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de maç yöneten hakemlerden yetkinlikleri olanlar Süper Lig'de görev alabilecek." dedi.

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#TFF#MHK#Merkez Hakem Kurulu

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