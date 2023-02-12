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TFF, ligden çekilmeleri resmen kabul etti! Çekilen takımların maçları ne olacak? Süper Lig ve 1. Lig için +1 yabancı transfer kararı

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#TFF#Deprem#Süper Lig
TFF, ligden çekilmeleri resmen kabul etti Çekilen takımların maçları ne olacak Süper Lig ve 1. Lig için +1 yabancı transfer kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 09:28

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen takımların ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini resmen açıkladı. Federasyon ayrıca çekilen takımların maçlarıyla ilgili hükmen mağlubiyet, transfer statüsünde geçici değişiklik ve Kulüpler Birliği ile ortaklaşa deprem bölgesi için 1000 konteyner projesinin gerçekleştirileceğini de duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yönetim Kurulu kararları şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan kararları kamuoyunun bilgilerine sunarız:

1. Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

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Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.
2. TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak, 1.000 Konteyner Projesi'nin aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir;

Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına;

Proje finansmanı için 59 milyon TL’sinin 2022-2023 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına;

Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine,

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan 5’er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3’er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına; hak ediş tutarlarının revize edilmesine,

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Proje için bakiye tutarın, TFF’ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF’nin kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine aşağıdaki şekilde madde eklenmesine karar verilmiştir.

SPOR TOTO SÜPER LİG STATÜSÜ

GEÇİCİ MADDE:

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

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Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.

SPOR TOTO 1. LİG STATÜSÜ

GEÇİCİ MADDE:

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

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Spor Toto 1. Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilir.

 

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#TFF#Deprem#Süper Lig

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