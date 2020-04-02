TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

TFF'den yapılan açıklamada, kurulların başkan ve üyelerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya bir aylık tüm hak edişleriyle katkıda bulunmayı kararlaştırdığı bildirildi.

TFF ise Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lirayla destekte bulunmuştu.





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