TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye Futbol Federasyonu kurulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunma kararı aldı.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulların başkan ve üyelerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya bir aylık tüm hak edişleriyle katkıda bulunmayı kararlaştırdığı bildirildi.
TFF ise Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lirayla destekte bulunmuştu.
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