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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya geliyor

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TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya geliyor
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TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile çarşamba günü 14:00'te bir araya geleceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federayonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile çarşamba günü 14:00'te bir araya geleceğini açıkladı.

FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak.

Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak.

 

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya geliyor

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