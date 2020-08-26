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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

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TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 25.08.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na eklenen Geçici Madde 10 ile 2020-2021 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresi 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Federasyon, 13 Mayıs'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitmişti.

 

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında değişiklik yaptı

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