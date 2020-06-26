MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı
GeriFutbol TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici maddeler eklenmesine karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 salgını ve salgının Kulüp Mali Tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle  UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020/2021 sezonunda geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 10, 11 ve 12 eklenmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında değişiklik yapıldı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle