TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici maddeler eklenmesine karar verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 salgını ve salgının Kulüp Mali Tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020/2021 sezonunda geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 10, 11 ve 12 eklenmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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