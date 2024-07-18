TFF kongresinde Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye çok sert sözler

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Genel Kurulu'nda flaş açıklamalar yaptı.

"BİZLER İÇİN ACI BİR TABLO"

Bugün 15 dakikalık bir konuşma yapacağım. Zaten 300 kadar delegeyiz, görünen o ki kimsenin ne konuşma yapma niyeti var ne heyecanı var ne de ihtiyacı var... Bu da bizler için acı bir tablo.

"A MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK EDERİM"

A Milli Futbol Takımımızı EURO 2024'teki başarısından dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Türk futbolunun birkaç yıldır yaşadığı badireler, skandallar, kaosların içinde EURO 2024'te çeyrek finale çıkmamız çok büyük bir başarıdır. Aldığı galibiyetler, oynadığı futbol, ulusumuza verdiği mutluluktan dolayı Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcularımızı kutlarız.

"MERİH DEMİRAL'A VERİLEN CEZAYI KINIYORUZ"

Bir parantez de Merih Demiral için açmak istiyorum. Avusturya maçımızın sonunda Türk tarihinin ve kültürünün bir sembolü olan, kimseyi hedef almayan, hiçbir göndermesi bulunmayan, sadece kendimizi anlattığımız simge olan bir hareket yüzünden futbolcumuza ceza verilmesini hepimiz kınıyoruz. Milli takımımızın yürüdüğü yolda, Merih'e verilen haksız cezada ülke ve millet olarak görüş fark etmeksizin ortaya koyduğumuz duruş, birlik ve beraberlik ruhumuz takdire şayandır.

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"SEÇİM BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Futbol doğru konumlandırılmadığı zaman toplumda tahribat gücü en yüksek unsurların başında gelmektedir. Ne yazık ki ülke futbolumuzun her anlamdaki yönetiliş şekli birleştirici değil, ayrıştırıcı bir unsur olarak görülmektedir. Fenerbahçe olarak bugün burada yapılacak olan seçim bizim için yok hükmündedir. 18 Temmuz seçim gününe kadar yaşananlar son derece anti demokratiktir. Çünkü milyonlarca futbolseveri temsil eden delegelerin, sizlerin, bizlerin bu iradesi gasp edilmiştir. Ne yazık ki burada 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyemiyoruz.

"TARİHİN EN KÖTÜ FEDERASYON BAŞKANI..."

Bir tebrik de federasyon başkanı Büyükekşi'ye... Yönetim şekli toplumun hiçbir yerinde kabul görmeyen, pek çok kesim tarafından yüz yıllık futbol tarihimizin en kötü TFF Başkanı olarak gösterilen, hiçbir sezonda görülmemiş skandalları bir sezonda yaşatan, yaşanan krizlerin ana sebebinin TFF'nin süreç yönetme beceriksizliğinden kaynaklanmasına rağmen hiçbir sorumluluk almayıp, olağanüstü bir manevra kabiliyetiyle suçu başkalarına atan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen, gittiği pek çok yerde yuhalanan bir başkan olmanıza rağmen bugün karşımıza başkan adayı olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır, tebrik ederim. Helal olsun. Sizin devam etmenizi sağlayan lobiyi de canı gönülden kutlarım, bravo size.

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"İMZASINI GERİ ÇEKEN KULÜPLER, KANDIRILMIŞ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?"

Hepimizin bildiği gibi futbol paydaşlarının büyük çoğunluğu tarafından bir imza kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya şahsıma mal edilmesine rağmen sürecin başında dört büyükler olmak üzere pek çok kulüp kampanyaya destek vermişlerdir. Demokratik bir hak olan bu süreç anti demokratik baskılar ve sayın başkanın 18 Temmuz'da aday olmadan olağanüstü seçime gidilecek vaadiyle baskılanmaya çalışılsa da 147 imza toplanmıştır. TFF Başkanımızın bu ikazı ciddiye alması gerekirken 'Azınlık 3-5 kulübün girişimi' olarak değerlendirmesi kendisini seçen siz delegelere de saygısızlıktır.

'18 Temmuz'da seçim yapılacak ve Büyükekşi aday olmayacak' vaadine inanarak imzalarını geri çeken kulüplerimize soruyorum; kendinizi aldatılmış hissediyor musunuz? Bu süreçte devlet erkanı da kullanılarak imza veren pek çok kulüp imzasını geri çekmiş, imza verecekler de imza vermekten imtina etmişlerdir. Bu süreçte imza verenlere ve vermeyi düşünenlere Ali Koç'un kayığına binmeyin telkininde bulunulmuştur. Futbol dünyası çok küçük, hepimiz birbirimizle konuşuyoruz. Kimi kulübe geçmiş borçlarını ödeme vaatleri, kimi kulübe imza vermeyin maçlarınıza atanacak hakemleri dikkatle seçiyorlar gibi saçma sapan anti demokratik söylemlerle son derece demokratik olan süreç baltalanmıştır.