TFF ile TOGG arasında Milli Takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı

İki milli markayı bir araya getirdiklerini belirten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Türkiye’nin ilk milli markasını milli takımla buluşturuyoruz. Değerli yönetim kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum. Avrupa’da çok önemli imzaları var. Bizi de çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyorum. Mercedes’e uzun yıllar verdikleri hizmet için teşekkür ediyoruz. Farklı alternatifler de vardı. Asıl olan milli bir dava. Milli markamız ile milli takımımızı buluşturmak amacımızdı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda böyle bir marka yarattılar. Bu iş birliği inşallah hem milli takımlara hem de TOGG’a uğurlu gelir. Amerika’daki Dünya Kupası’na TOGG’lar gönderir, orada bineriz” ifadelerini kullandı.

FUAT TOSYALI: İKİ DEĞERİ BİR ARAYA GETİRECEK YEPYENİ BİR İŞ BİRLİĞİ ORTAYA KOYUYORUZ

Türkiye’nin iki değerini bir araya getirerek yeni bir iş birliği oluşturduklarını belirten TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “TOGG bu ülkenin bağrından çıkmış, milletimizin teveccühünü kazanmış Türkiye’nin bir değeri. Elektrikli araç ekosisteminin oyuncu kurucusu. Yeni bir endüstrinin doğuşunun temsilcisi. Herkesin milli takımda olduğu gibi etrafında birleştiği ortak bir payda. Milli takımların ana sponsoru olmasın hepimizin göğsünü kabartacak anlamlı bir gelişme. Bunu sadece bir sponsorluk anlaşması olarak görmüyorum. İki değeri bir araya getirerek yepyeni bir iş birliği ortaya koyuyoruz. İş birliği sonucunda oluşacak sinerji millilerimize yeni zaferlerin kapısını açacak. Hep birlikte yeni zaferlere birlikte koşacağız. TOGG olarak her zaman millilerin yanında olacak her koşulda destekleyeceğiz. Anlaşmanın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Milli takımlarımızın kullanımı için 100 adet T10x otomobil ve 16 adet turbo şarj istasyonunu TFF’ye kuracağız. Bu çerçevede milli takımlarımıza ne tür destek olursa her şekilde devam ederiz” diye konuştu.

VİNCENZO MONTELLA: PERŞEMBE GÜNÜ TEK BAYRAMN ALTINDA MÜCADELE EDİYOR OLACAĞIZ

Perşembe günü RAMS Park’ta oynanacak Macaristan karşılaşması için tüm taraftarları birlik olmaya davet eden Vincenzo Montella, “Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Güzel bir tesadüf. 18 Mart, bağımsızlık yolunda önemli bir gün. Bu vesileyle aynı zamanda şehitleri de saygıyla anmak istiyorum. Bağımsız bir ulusa doğru adım atanlar onlar oldu. Biz bu ülkeyi yansıtan bir takımız. Ülkeyle bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağız. TOGG’a da kendimize de şans dileklerimi aktarmak istiyorum. Yakın zamanda Uluslar Ligi’nde oynayacağız. Daha üst düzey bir rekabete gireceğiz. 2.5 yıl sonra İstanbul’da maç oynayacağız. Takımlar arasında rekabeti bir süre kenara koyacağız. Ülke olarak sporda ileri gitmek için rekabet iyidir. Ama bir süreliğine kenara bırakacağız. Perşembe günü tek bayrak atlında mücadele ediyor olacağız. Taraftar bize destek olacak. Rakiplerimiz birleşmiş bir ülkeyi karşısına almanın ne kadar zor olacağını anlayacaklar. Yeni ortak için iyi dileklerimi aktarmak istiyorum” şeklinde konuştu.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: BU ANLAŞMA ORTAK VİZYONUN GÖSTERGERSİ

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılını kutlayarak sözlerine başlayan Necla Güngör Kıragası, “Ülkemizin 2 büyük değerini bir araya getiren ortaklığa şahit oluyoruz. TOGG, Türkiye’nin otomotiv sektöründe attığı en büyük hamlelerden biri. Yerli ve milli kavramlarının karşılığını göstermek adına çok önemli bir adım. Bu anlaşma sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ortak vizyonun göstergesi. Değerli destekleri için TOGG ailesine teşekkür ederiz” diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU: VERMİŞ OLDUKLARI DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Erkek Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, “Anlaşma hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah TOGG bize uğurlu gelir. Vermiş oldukları destek çok önemli. İnşallah bizler de sizi bu yolda en iyi şekilde temsil ederiz” dedi.

EBRU TOPÇU: SPONSORLUKLAR MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR

A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Ebru Topçu, “Sponsorlukların artması bizim için motivasyon kaynağı oluyor. Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.