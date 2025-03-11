TFF ile MAD Parfumeur arasında iş birliği anlaşması yapıldı

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Türkiye’nin parfüm markası MAD Parfumeur, kuruluşunun 25. yılında tarihi bir anlaşmaya imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile MAD Parfumeur arasında düzenlenen sponsorluk anlaşması kapsamında MAD, Milli Futbol Takımları Resmi Sponsoru oldu. TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MAD Parfumeur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğru katıldı. Kadın ve erkek tüm yaş gruplarını kapsayan anlaşmanın süresi 1 yıl olarak belirlenirken, karşılıklı mutabakat halinde bir yıl daha uzatılabileceği açıklandı.

Parfümler Milli Takım Ruhunu Yansıtacak

Resmi sponsorluk kapsamında milli takım ruhunu yansıtan özel bir parfüm serisi piyasaya sürülecek. Kadın ve erkek milli takımları için ayrı ayrı dünyaca ünlü parfümörler tarafından geliştirilen parfümler, çok yakında Türkiye’nin beğenisine sunulacak. “Azmin Kadar Kalıcı” teması altında, Milli Takım ruhuyla özdeşleşen özel kokular üretilecek. Bu koleksiyonlardan elde edilecek gelirin bir kısmı, TFF ile birlikte altyapı gelişim projelerinde kullanılacak.

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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Hacıosmanoğlu, “Bu sadece bir sponsorluk anlaşması olmanın ötesinde, Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü yer edinmesine yönelik bir yol arkadaşlığıdır. Göğsünde gururla Ay-Yıldızlı formayı taşıyan oyuncularımız ile onları rol model olarak görüp hayallerinin, umutlarının peşinden giden altyapıdaki futbolcularımıza sağlanan desteği çok kıymetli buluyorum. Milli formayı taşıyan her futbolcumuz, sahaya çıktığında milyonlarca insanın heyecanını, tutkusunu ve gururunu temsil ediyor. Bizler bugünün altyapı oyuncularının da sistemli bir eğitimle geleceğin yıldızları olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlaşmanın, Türk futboluna ve geleceğin yıldız adaylarına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. MAD Parfumeur ailesine, Türk futboluna sağladıkları destek için teşekkür ediyorum” dedi.

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Doğru: Birlikte dünya markası olmak istiyoruz

MAD Parfumeur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğru ise, TFF ile yaptıkları anlaşmanın ortak bir tutkunun paylaşımı olduğunu vurguladı. “Milli Takımlarımızın sahadaki başarılarına katkıda bulunmak ve bu yolculukta yanlarında olmak bizim için büyük bir onur” diyen Doğru sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli Futbol Takımları Resmi Sponsoru olmaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bu iş birliği, markamızın değerleri ve vizyonuyla mükemmel bir uyum içinde… Ay-Yıldızlıların sahada gösterdiği azim ve tutkuya benzer biçimde, bizler de parfüm dünyasında mücadele ediyor ve her zaman mükemmelliği hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, markamız açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu adım, bir dünya markası olma hayali ile bu topraklardan yola çıkan MAD’in bilinirliğini perçinleyecektir. Dolayısıyla, sadece bir sponsor ilişkisinin ötesinde Türkiye Futbol Federasyonu’yla birlikte değerli projelere imza atacağımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için tarihi önemi olan bu anlaşmanın hem MAD hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte “Azmimiz Kadar Kalıcı” başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum.”

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Çeyrek Asırlık Yolculukta Yeni Dönem Başlıyor

Ankara’da dünya markası olma hayaliyle 25 yıl önce kurulan MAD Parfumeur, bugün 400’e yakın satış noktasında hizmet verirken Almanya’dan Singapur’a, Bosna Hersek’ten Çin’e kadar uzanan yurt dışı yayılımını da hızla sürdürüyor. 6.700 metrekarelik modern tesislerinde en yüksek kalite standartlarında özgün bir şekilde üretim yapan MAD, temiz oda teknolojisi, otomatik dolum hatları ve dahili Ar-Ge ekibiyle sektörde fark yaratıyor. Çeyrek asrı geride bırakan ve bu yıl pek çok alanda yatırımlarını artıran marka, 22 bin metrekarelik yeni entegre üretim tesisi ve lojistik üssüne geçerek büyüme yolculuğunda tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

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Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken MAD, parfüm, ev koleksiyonu, banyo ve vücut ürünleri, saç ve cilt bakım ürünleri gibi farklı kategorilerde yenilikçi ve çevre dostu üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor.