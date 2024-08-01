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TFF ile Kulüpler Birliği bir araya geldi

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#TFF#Kulüpler Birliği#Süper Lig
TFF ile Kulüpler Birliği bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 15:57

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

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Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz katıldı.

Ortak sorunlara dair çözüm yollarının değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı ve sorunların birlik ve beraberlik duyguları içerisinde çözüme kavuşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.

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#TFF#Kulüpler Birliği#Süper Lig

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