TFF ile kulüpler arasındaki 'imza' geriliminde son perde! Kulüpler: 136 imzayı bulduk | TFF: Geçerli imza sayısı 94

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'dan önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için başlatılan imza kampanyasına öncülük eden isimlerden İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, dün başkan yardımcısı Bayram Saral ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, kampanyada gelinen son noktayı açıkladı.

Toplantıda konuşan Saral, erken seçim için gerekli 130 imza sayısının aşıldığını belirterek, "İmza sayımız 136'yı bulmuş durumda. Bu imzalar noter onaylıdır. Statünün 29. maddesinde belirtilen olağanüstü genel kurul için yeterli imza sayısı aşılmış durumdadır" dedi.

"Galatasaray bu süreci başlatanlardan ama henüz imza vermedi"

"Dört büyük kulübün tavrı nedir?" sorusunu yanıtlayan Saral, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7 delege bazında imza verdi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ilk günden beri TFF’nin gitmesi gerektiğini, güvenmediğini, istifa etmeleri gerektiğini belirtti. Fakat kendisiyle devamlı istişaredeyim. 18 Temmuz tarihini uygun bir tarih görerek imza vermedi, imtina etti. Galatasaray, bu süreci başlatanlardan, TFF’nin gitmesini istiyor ama son dönemeçte bize gerekli desteği vermedi. Bundan sonra bize destek olacaklarını umuyoruz. Dursun Özbek bizim ağabeyimizdir. Onlarda problem olduğunu düşünmüyorum.

Haberin Devamı

"İmza vermeyen kulüpler de TFF'nin gitmesini istiyor"

"Diğer kulüpler de bize destek verdi. Ali Koç ciddi destek verdi, vermeye devam ediyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa’dan Fatih Saraç ve Samsunspor çok büyük destek verdi. İmza vermeyenlere sitemimiz yok. Vermeyeceklerini söylediler. Onlar da federasyonun gitmesini istiyor. Gitmesini istemeyen bir kulüp yok. Varsa, 'TFF başarılıdır, kalsın' diyoruz desinler.

İmzalar sürekli artmaktadır. Yakın zamanda 150-200 imza olacaktır." TFF'nin önceki gün yaptığı, "60 günden önce olağanüstü seçimli genel kurul olmaz" açıklamasına da değinen Bayram Saral, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"İyi niyetli bir TFF başkanı, seçimi, Haziran başına yetiştirir"

"Bu doğru değil. İyi niyetli bir TFF başkanı bu seçimi haziran başına yetiştirir. 18 Temmuz tarihi resmi değil ama kamuoyuyla paylaşılan bir tarih. Genel kurulu yapmak istemeyen TFF, 18 Temmuz’dan sonraya da atar, ekime de atar. Kötü niyetli olurlarsa istedikleri tarihe atarlar. TFF başkanının ‘azınlığın çoğunluğa tahakkümü’ iddiası var. Şimdi biz azınlık değiliz. İmza sayısı 136... 150’ye geldiğinde toplam delege sayısının yarısı.

Biz azınlığı değil çoğunluğu temsil ediyoruz. TFF’nin olağanüstü genel kurulla görevi bırakması için tüm kulüpler ittifak halinde. Çatlak bir ses yok.” TFF’nin milli takımın seçimden etkileneceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Saral, “Böyle bir bahaneye sığınmasınlar” dedi.

Haberin Devamı

TFF'DEN İMZA YANITI: TOPLANAN 109, GEÇERLİ 94

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral’ın, TFF’nin 18 Temmuz’dan önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için 136 imza toplandığını duyurmasının hemen ardından TFF’den konuyla ilgili açıklama geldi. 136 rakamının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “TFF’ye olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109’dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13’tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2’dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF’de imzası bulunan delege sayısı 94’tür.”

SARIALİOĞLU: KULÜPLERE PARA TEKLİF EDİYORLAR

Haberin Devamı

TFF’nin bu açıklamasına karşılık veren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, “136 delege bizzat kendi imza verdi. İmzalar sahteyse delegeler de sahte! Noterlerimiz sahtekar o zaman! Böyle bir şey olabilir mi! Kimliğiyle gidiyor, notere imza veriyor. 136 imza sahibinin hepsi geri çekti, ben mi yaptırdım, silah mı dayadım kafasına? Volkan Can denen zat mı diyeyim, zart mı zurt mu diyelim, terbiyesizin biri. Özellikle o her tarafı arıyor. Benim destek istediğim 1 kişi haricinde herkes imza verdi. İmza vermemeleri için 3. lig kulüplerine 400 bin lira, 2. lig kulüplerine 500 bin lira para vermişler. Baskı yaptıkları çok kulüp var” dedi.

Bayram Saral ise, “Bunlar kendi rızalarıyla imza veriyorlar daha sonra geri çekiyorlar. İmza verirken akli melekeleri yerinde değildi ya da baskıyla geri çektiler” değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

"Büyükekşi rüyasında beni görecek"

Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Bayram Saral’ın düzenlediği toplantıya Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Beşiktaş yöneticisi Kadir Kılıç katılırken, Galatasaray ve Trabzonspor’dan katılan olmadı Sarıalioğlu, gazetecilerin, "TFF Başkanı ‘İstenmediğim yerde durmam’ diyor” sözleri üzerine, “Gitsin o zaman! Mehmet Büyükekşi; yatacak, kalkacak, rüyasında beni görecek. Bu işin sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK? İMZALAR GEÇERLİ OLSA BİLE SEÇİM TEMMUZA KALACAK

Statü gereği, TFF’de olağanüstü kongre yapılabilmesi için, oy kullanma hakkına sahip 324 delegenin yüzde 40’ına karşılık gelen 130 delegenin noter onaylı, resmi imzayla TFF’ye çağrı yapması gerekiyor. Bu durumda olağanüstü kongre kararı alma yetkisi TFF Yönetim Kurulu’nda bulunuyor. Şu an için kulüpler, erken seçim için gerekli 130 imzayı topladı. Bu imzalar kulüplerin iddia ettiği gibi geçerli sayılırsa TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul tarihinin belirlenmesi amaçlı bir toplantı yapacak.

163 DELEGENİN OYU GEREKİYOR

TFF’nin seçim kararı alması durumunda; 30 gün sonra olağanüstü kongre toplanır. Toplanan kongrede erken seçim kararı alınması için delege sayısının yüzde 50’sinin 1 fazlası olan 163 delegenin onayı gerekiyor. 163 delege, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması teklifini onaylarsa bu durumda özerk TFF statüsü gereği ancak 30 gün sonra bu kez seçimli olağanüstü genel kurul toplanmasına karar verilebilir. Bu da TFF seçiminin en erken temmuz başında yapılacağı anlamına geliyor.